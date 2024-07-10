Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» с очередной гуманитарной миссией посетил Запорожскую область и передал местным больницам и военным госпиталям большую партию груза медицинского назначения, включая дорогостоящее оборудование - аппарат искусственной почки, аппарат непрямого массажа сердца и анализатоором газов крови.

«Сегодня команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» работает в Запорожской области, посещая больницы, которые находятся в том числе вдоль линии столкновения, первыми принимая к себе с поля боя наших раненых защитников.

Таким больницам и госпиталям мы уделяем особое внимание, стараясь обеспечить медиков самым качественным и необходимым оборудованием. В этот раз, кроме традиционных наборов критической медицины, хирургических наборов, расходных материалов и витаминных комплексов, мы передали врачам анализатор газов крови, аппарат для гемодиализа Prismaflex «искусственная почка», наличие которого критически важно для спасения раненых, а также аппарат для непрямого массажа сердца Easy Pulse, также помогающий медикам спасать жизнь.

Со своей стороны мы делаем все, чтобы процесс спасения жизней украинцев нашими героическими медиками проходил максимально быстро, качественно и на лучшем оборудовании. Не устану повторять, что украинские больницы не должны испытывать дефицит в чем либо - этого достойны наши медики, наши военные и наши люди», - рассказал Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровье нации.

Гуманитарная медицинская миссия «Надежды» стала возможной благодаря партнерам Фонда: меценатам Максиму Литвинову, Энди Иванджело и Василию Битченко, которые приобрели аппарат «искусственная почка» Prismaflex, медицинской компании Эмпирика, которая передала анализатор газов крови Siemens Healthcare, а также фонда Дениса Пара, который регулярно приобщается к инициативам Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».

Системную поддержку госпиталям Запорожья и других прифронтовых регионов в сотрудничестве с фондом «Надежда» оказывают Святослав Нечипоренко, Анатолий Шкрибляк, Алексей Омельяненко, Роман Коваль, Андрей Здесенко.

Собрать расходные медицинские материалы помогли Global Empowerment Mission Ukraine в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation, Revival Foundation и Geri Care.