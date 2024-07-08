Аюрведический терапевт Мария Ланг заявила, что пока над Харьковом сгущаются тучи, но это не навсегда, это российская пропаганда делает такое впечатление, на самом деле скоро все изменится.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Мы все знаем, что не бывает все только плохо. Пройдет плохое – начнется хорошее, и для Харькова наступит светлая полоса, и у Харькова придут мирные прекрасные дни. Но сейчас настолько атмосфера сгустилась и настолько она тяжелая, можно сказать, такая тягостная… И за этой пеленой толстого тумана абсолютно не видно солнца, как будто облака тяжелые, грозовые тучи накрыли, и людям кажется, что они навсегда уже останутся без солнца.

В чем причина? Поскольку действительно на территории Харькова очень сильны все-таки люди и, может быть, средства какой-то массовой информации, которые работают на нашего врага. То бишь пропаганда. Пропаганда давит на этот город, и вот эта безысходность… Мало того, что обстрелы, мало того, что атаки каждый день и гибель людей, и разгоняется очень сильная пропаганда для того, чтобы действительно в целом создать впечатление, что этот город теряется, что этот город никогда не получит долгожданного мира, что он навсегда останется вот такой обстреливаемой зоной, в которой невозможно будет жить.

То есть людям не нужно быть зависимыми от средств массовой информации, не нужно быть зависимыми от чужих авторитетов. Если кто-то вам авторитетно начинает рассказывать про то, что там все плохо, не верьте. Потому что любые тучи рано или поздно развеются. И, вы знаете, они развеются скорее рано, чем поздно, потому что на это страдание Харькова выпадают замечательные карты, которые показывают, что совсем скоро совсем скоро мы увидим изменение ситуации.

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