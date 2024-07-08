Народная депутат Марьяна Безугла, которая заявила, что подала заявления в Государственное бюро расследований (ДБР), СБУ и Офис генпрокурора на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сделала очередное громкое заявление в его адрес.



Она обвинила бывшего Главкома ВСУ в том, что он самый большой в истории шанс на реформирование украинского войска.



«Имея доверие Президента, народа, союзников и сотни тысяч мобилизованных граждан, не замуштрованных «совком», он просто все это «слив». Проигнорировал вторжение, угробил надежду на контрнаступление, ввязался в интриги с генералами и политиками. Защитил диссертацию в одесском сепаре, уволился из-за ВЛК и стал Послом. Играл вместе с Сырским в «хорошего/плохого полицейского» и со своей стороны рекомендовал его как преемника. В результате на третий год полномасштабного вторжения России мы оказались в ловушке круговой поруки генералитета, а новым людям в армии почти не дали продвинуться. Новых топ-лидеров почти нет, их не воспитывали и не учили. Система накопила критическое количество ошибок и отстала от темпа войны. Очень многие мотивированные люди, которые могли бы ее изменить, погибли. Этот человек — самое большое разочарование за всю жизнь», - написала Безугла.





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