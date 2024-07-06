5 июля по инициативе Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав», Фонда Николая Томенко «Родная страна» и Университета Григория Сковороды в Переяславе в очередной раз состоялся этнографический обряд зажинков – изготовление первого снопа, символизирующего начало жатвы.

Фонд "Родная страна" выступил за возрождение давнего украинского обряда зажинков еще в 2008 году. Первое мероприятие провели в Черкасской области, а ныне, уже несколько лет подряд, зажинки воспроизводят и на Переяславщине.

В 2024 году зажиночные активности прошли на полях, где войском под руководством Тараса Трясила закалялась украинская казацкая слава в XVII веке. К обряду привлекли военных – артиллеристов из 117-й отдельной механизированной бригады, которые борются за независимость уже на полях сражений новейшего этапа российско-украинской войны.

О цели и важности проведения действа рассказал политик и общественный деятель, основатель Фонда «Родная страна» Николай Томенко:

«Как учили наши известные интеллектуалы, в частности один из видных политологов Вячеслав Липинский, чтобы обрести независимость и свободу Украинского государства нужно сделать наибольшую ставку на два сословия – военных и земледельцев. Это основные социальные группы. Педагоги и работники культуры – третья, работающая мировоззренчески, чтобы, как говорил классик, «не путать в кого стрелять».





В дальнейшем Томенко передал слово ректору Университета Григория Сковороды в Переяславе Виталию Коцуру.



«В наших образовательных программах мы учитываем историю, быт Украины. Воспроизводим традиции, которые в советский период подменялись другими. Молодые люди должны знать правдивую, прадедовскую историю и обычаи. Не только читать об этом на бумаге, но и видеть – возрождать и популяризировать»

ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе Виталий Коцур

«Многие называют эту войну «войной идентичности». Поэтому наш Заповедник берется за сохранение традиций и обычаев, которые были присущи украинскому народу на протяжении многих сотен лет. Их поддержка и популяризация способствует сплачиванию народа», – добавил генеральный директор НИЭЗ «Переяслав» Алексей Лукашевич.



В дальнейшем за дело взялся Народный фольклорный ансамбль «Громица» КМЦ Дарницкого района, который совместно с военными, в сопровождении обрядовых песен и приговоров, присущих этому процессу еще при наших предках, заложил первый сноп и, тем самым, задал официальный историко-культурный отсчет жатв на Переяславщина. Все желающие гости праздника имели возможность поупражняться в умении уборки и немного поработать косой или серпом.