Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что вот прямо после интервью с путиным нам не нужно было бы это интервью с Зеленским, поскольку тогда ситуация выглядела бы так, как будто это два равных политика, как будто их можно поставить на одну доску и сравнивать.

«Понятно, что это не так абсолютно, что Зеленский – один из лидеров свободного мира, свободно избранный президент свободной страны, а путин – жалкий убийца, жалкий какой-то там диктатор из непонятной и далекой Сибири. И, конечно, их сравнивать ни в коем случае нельзя, потому что это сравнивать еще и агрессора и того, на кого напали. Но сейчас, когда интервью с путиным уже полгода как вышло, почему нет? Мало ли, кто у кого когда брал интервью», - объясняет Михаил Шейтельман.

И вот если бы не было отказа со стороны ОП, рассуждает эксперт, это интервью выглядело бы целиком нормально, Зеленский бы не рассказывал о Рюрике, о полоцких князьях а Такеру Карлсону бы не пришлось переспрашивать, о каком веке они сейчас говорят. По его словам, Зеленский бы сразу очертил, что говорить они будут об Украине и россии с момента обретения независимости в 1991 году, и это было бы конструктивно для американцев.

«Офис Президента опроверг данные, что Зеленский даст интервью Такеру Карлсону. Не обошлось без того, чтобы не поддеть Такера Карлсона. Сергей Никифоров, спикер президента Зеленского, сказал следующее: «Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента никаких интервью с Такером Карсоном не запланировано». То есть как бы обвинили Такера Карлсона в сотрудничестве с российской разведкой. Ну, им виднее», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дацюк заявил, что пройти «вишкіл» - это еще не подготовиться к войне, для победы нам нужны западные технологии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 150 миллионов долларов.