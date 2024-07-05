Медиум Анна Атаманова сообщила, что в Крыму в ближайшее время будет очень горячо, кремль привлекает туда людей, чтобы совершить живой щит, но взрывов будет много.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Крым превратился в столь огромную военную базу. Какова судьба Крыма в связи с этим вообще? Что там?

Люди смертники, те, кто едет туда, мне говорят. Потому что я вижу, что их будто зовут, делают какие-то такие акции или блогеров используют русских, чтобы люди больше ехали отдыхать, чтобы эти люди закрывали, как щит, от ударов. Ибо знают, что еще больше будет в Крыму прилетов.

Много вижу взрывов и перекрытие путей. Многое прячется в тюремных зонах, размещение украинцев пленных по разным точкам, чтобы меньше было попаданий. Там сейчас мост, вот у моста будет очень опасно. И я вижу, что люди на грани жизни и смерти, очень сильно заминировано.

И сейчас Крым – ключевой акцент будет в предложениях заморозить военный конфликт.

Относительно Крыма для нас будет некорректно рассказывать то, что будет происходить, но будет очень горячо. И я чувствую, как я и говорила, до 2025 года, после половины года или в 2025 году будут решения. Сейчас я вижу, приближаемся мы к тому, что, возможно, будут изменяться предложения условий для того, чтобы приостановить временно военные активные действия.

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