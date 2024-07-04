Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Напомню, что ВПЕРВЫЕ в истории Украины наша футбольная сборная завоевала право играть на Олимпийских играх в Париже. После этого успеха вся страна, по меньшей мере, неделю обсуждала ИСТОРИЧНОСТЬ этой ПОБЕДЫ и высокие шансы на достойное выступление нашей команды в Париже.

Однако первый тревожный колокольчик раздался накануне Международного турнира в Марселе, когда Руслан Ротань лишь в последнюю минуту смог собрать полный состав команды. Между прочим, на этом турнире Мориса Ревелло Украина одержала победу. Дальше хуже. После неудачного выступления на ЕВРО-2024 сначала наши легионеры, а затем и сборники из украинских клубов заявили, что владельцы или тренеры команд категорически против их участия в ОЛИМПИАДЕ. И вот за 20 дней до первой игры Украины с Ираком штаб Руслана Ротаня информирует не только об ОТКАЗЕ бизнесменов от футбола позволить футболистам, которые ВПЕРВЫЕ добыли в борьбе право представлять Украину на Олимпиаде, играть за нашу команду, но и тем, кого с барского плеча отпустили - не позволяют ВЧАСНО приехать для тренировок?!

И у меня простой вопрос к руководителям нашей Украинской ассоциации футбола, президенту УАФ, советнику Зеленского Андрею Шевченко и вице-президенту УАФ, другу Ермаку Сергею Реброву:

- а что Вы сделали, чтобы ОЛИМПИЙСКАЯ сборная УКРАИНЫ начала своевременно подготовку в своем ЛУЧШЕМ составе?

У меня также вопросы к тренеру «Динамо» и депутату Киевсовета от патриотической партии «УДАР» Александру Шовковскому (к владельцам клуба у меня вопросов нет):

- неужели погоня за деньгами Лиги чемпионов и игра с сербским «Партизаном» важнее достойной презентации футбольной и одновременно Воюющей Украины перед миллиардами зрителей Олимпиады в Париже.

Между прочим, тренер «Шахтера» босинец Марино Пушич оказался более сознательным и патриотичным, чем украинские тренеры, и отпустил 5 игроков в Олимпийскую сборную. Хотя, по меньшей мере, Артем Бондаренко и Георгий Судаков, которые были одними из лидеров нашей молодежной команды, должны быть вместе со своими одноклубниками Сиканом, Очеретько, Криськивым, Сигеевым и Фесюном.

Киевское же «Динамо» напомню НЕ РАЗРЕШИЛО Волошину, Нещерету, Волчаренко и Бражко, которые стремились защищать спортивную честь Украины, ехать на Олимпиаду. Зато отпустили двух игроков: Брагару и Михайленко?!

Я уже молчу о владельце «Полесья», позиционирующем себя главным представителем власти на Житомирщине и отказавшимся отпустить Александра Назаренко в Олимпийскую сборную, потому что без него клуб не способен выиграть у люблянского клуба с символическим названием Олимпия в «суперпрестижной» Лиге конференций.

И наконец, о наших неподкупных футбольных обозревателях, которые ревниво и бескомпромиссно защищают своих хозяев, объясняя, что мол футбол на Олимпиаде НИКОМУ не интересен и не нужен. Приведу лишь один факт: наши соперники по группе – сборная Аргентины заявила на Олимпиаде 3 ЧЕМПИОНА МИРА: Николаса Отаменди из «Бенфики», Хулиана Альвареса из «Мансити» и Херонимо Рульи из «Аякса». Потому как известно, в Олимпийские сборные можно привлекать 3 звезд старше 23 лет. В то же время, за участие наших звездных легионеров на Олимпиаде, как я понимаю, никто из футбольных функционеров даже не попытался договариваться.

Стоит наконец вспомнить еще один властно-спортивный позор Украины. Уже полтора года и даже за 20 дней до Олимпиады-2024 Верховная Рада так и не смогла избрать легитимного Министра спорта?

Вот такие наши невеселые олимпийско-футбольные дела.