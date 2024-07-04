Эту благотворительную инициативу также поддерживают меценаты и предприниматели.

Только за последние несколько месяцев фонды приобрели и доставили в медицинские учреждения на донецком и запорожском направлениях четыре аппарата Prismaflex – «искусственные почки» для пациентов с острой почечной недостаточностью.

Во время последнего визита в Донецкую область благотворители передали электрохирургический аппарат, медицинский отсос, аппарат для герметизации сосудов и другое медицинское оборудование госпиталя ГНСУ, который базируется непосредственно вблизи линии столкновения.







Валерий Дубиль



Также БФ «Надежда» и фонд Дениса Парамонова уже приобрели пять аппаратов Еsay Pulse Schiller (Швейцария), которые используются для реанимационных действий в полевых условиях и во время эвакуации, так и в отделениях интенсивной терапии. Благодаря такому оборудованию на харьковском, запорожском и донецком направлениях удастся спасти еще больше жизней украинских защитников и защитниц. Всего только за последние несколько месяцев приобретено и доставлено на передовую технику на сумму около 15 миллионов гривен.



«Сотрудничество фонда «Надежда», фонда Дениса Парамонова и меценатов, которые включаются в наши благотворительные проекты – это пример эффективной работы по обеспечению медицинских учреждений на линии фронта самым необходимым оборудованием. От того, насколько хорошо оснащен госпиталь, напрямую зависит и эффективность помощи, а главное - жизнь наших воинов, которые они смогут спасти», - рассказал Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда «Надежда», первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации. .