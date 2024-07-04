На стриминговом сервисе «Netflix» вышел документальный фильм о бойцах легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады «Мы были рекрутами». Создал фильм талантливый украинский режиссёр Любомир Левицкий, также известный по таким кинокартинам, как: «Тени незабытых предков», «Follow me» и «Штольня».

«Мы были рекрутами» стал одним из самых успешных документальных фильмов за всю историю Украины. Выйдя в национальный прокат 2 мая, за четыре недели фильм посмотрели более 32 000 зрителей, а сборы превысили 5,2 млн гривен. Этот результат – второй по бокс-офису среди украинских документальных фильмов после «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, который получил кинопремию «Оскар».

В центре сюжета фильма – военнослужащий с позывным «Журналист», который вместо того, чтобы описывать исторические события для СМИ, решает стать их частью и присоединиться к решающей битве.

Зрители получат возможность услышать истории непосредственно от участников событий, так как актёры фильма – это настоящие военнослужащие бригады. Их рассказы откроют нам больше, чем любые репортажи, помогая каждому зрителю понять значение настоящего мужества и самоотверженности.

«Эта работа для меня – это фильм-послание, фильм-мотивация и фильм-манифест будущим рекрутам, а также мировой аудитории, чтобы они могли понять, какими они являются – настоящие герои сегодняшних дней. В своих интервью наш герой раскрывает бойцов не только как профессиональных военных, но и как обычных людей, философов, просто ребят, которые мечтают о семье и мирной жизни в мирной стране», – рассказывает Любомир Левицкий.

«Мы были рекрутами» – это не просто фильм. Это искренний и эмоциональный рассказ о простых людях, которые стали героями. Он освещает истории о мужестве, дружбе и самопожертвовании. Этот фильм – приглашение присоединиться к истории, к борьбе за каждый день, за каждый момент жизни.

По словам Любомира Левицкого, «Мы были рекрутами» были сняты без привлечения государственных средств. Со-продюсером и меценатом фильма выступил президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Фильм уже доступен для просмотра на Netflix для зарегистрированных подписчиков и пользователей платформы.



