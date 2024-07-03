Аюрведический терапевт Мария Ланг заявила, что для защиты Харькова и Харьковского направления нам не хватает одного разрешения на использование некого оружия.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что касается ситуации военной. Тут, к большому сожалению опять показана полная нехватка ресурсов. Вот уже сколько времени прошло, и как бы помощь идет, но расклад показывает, что недостаточно, не хватает на Харьковском направлении все-таки ресурсов. И для того, чтобы там стабилизировать ситуацию, необходимы ресурсы военные.

Я уточню – это оружие или это люди. В целом не хватает и того, и другого. Не хватает оружия, потому что какие-то неудачные прошли переговоры, то есть кто-то сдерживает ответ. Ведь есть возможность применить на Харьковском направлении дальнобойное оружие, допустим. И, в принципе, мы видим уже, что по Белгороду постоянно используют дроны и так далее…

Но есть что-то очень важное, что могли бы применить, но почему-то это заблокировалось в переговорном процессе. Видимо, те страны, которые передали это оружие, не дали добро. То есть это мешает.

И в целом еще нехватку вооружения очень сильно испытывают бойцы. А также, конечно же, показывают большие жертвы, потому что пространство, поле усеяно трупами с обеих сторон. И, конечно же, нужны новые люди на Харьковском направлении.

Как сообщала Politeka, Бюн сделала расклад и сообщила, что Франция сейчас под большой угрозой.

Также Politeka писала о том, что Гнатюк сделала астропрогноз и рассказала о боевых действиях в июле.