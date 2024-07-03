Политолог Александр Кочетков призывает к осторожности в вопросе законопроекта №8371, фактически предусматривающего запрет Украинской Православной Церкви (УПЦ) в Украине. По мнению эксперта, такое решение будет иметь негативные последствия, как для внутренней ситуации в стране, так и для ее международных отношений.



Об этом пишет сайт Цензор.нет.

Эксперт подчеркивает, что вопрос веры невозможно решить "административно". "Процессы, связанные с верой, измеряются не годами и даже не десятилетиями", – говорит он. "Трагический раскол христианской церкви произошел еще в 1054 году, но православные и католики до сих пор не нашли общий язык. Решение ускорить переход епархий от УПЦ к ВТО является ошибочным, ведь это может привести к конфликтам и расколу в украинском обществе."

Кочетков приводит ряд аргументов против законопроекта №8371. Он отмечает, что такое решение противоречит международным правовым нормам, в частности, Всеобщей Декларации прав человека, Международному Пакту о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, он предупреждает, что принятие этого закона может негативно отразиться на движении Украины в Европейский Союз. "В ЕС растут настроения, что в Украине речь идет о преследовании верующих", – говорит он. "Запрет УПЦ может привести к ограничению помощи Украине оружием и ресурсами."

По мнению эксперта, вместо поспешных решений необходимо сосредоточиться на постепенном и взвешенном переходе верующих в ВТО, используя методы убеждения и экономические рычаги. Также нужно согласовать законопроект №8371 с Венецианской Комиссией. Это поможет снять значительную часть возражений против законопроекта и избежать нарушения международных норм. "Важно дополнительно развернуть международную информационную работу, чтобы разъяснить реальное состояние православия в Украине", – добавляет он.

"Пилять сук, на котором сидим - простое, но глупое решение", - заключает политолог. "Принятие законопроекта №8371 может иметь непредсказуемые и негативные последствия для Украины. Важно действовать осторожно, взвешенно и с уважением ко всем верующим."