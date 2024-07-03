Борьба Венгрии за наше Закарпатье тема не нова. Но сейчас она приобрела самый острый и опасный характер. Потому что если раньше о «исконных венгерских землях» Закарпатья говорили только правые радикалы, то сейчас это озвучивают власти Венгрии.

Напомним, что 29 мая 2020 года министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сиятро заявили о договоренности о создании «Венгерского района» на базе Береговского района Закарпатья. Тогда впервые официальные власти Венгрии начали реализацию программы праворадикальной партии «ЙОББИК», которая активно пропагандировала проект создания «Венгерского Закарпатья». Со временем ФИДЕС Орбана, теряя популярность среди избирателей, исподтишка перебрал радикальные требования «ЙОББИКА» относительно нашего Закарпатья к своей политической риторике и деятельности. И вот уже через 4 года после требований по «УГОРСКОМУ РАЙОНУ» на базе Береговского района появились 11 требований Орбана, точнее проект создания «УГОРСКОГО ЗАКАРПАТЬЯ».Печальнее всего, чтобы не сказать самое трагическое, это толерантно говоря НЕАДЕКВАТНАЯ оценка 11 требований Орбана чиновниками и властными экспертами Украины.

К примеру, читаем, как радуется наша наивная экспертная среда, потому что власть Венгрия в пункте 10 «отказывается от требований культурной автономии». Однако правда заключается в том, что анализ ВСЕХ требований, особенно пункта 11 о приостановлении действия ряда законов Украины на территории Закарпатья и обеспечении венгерского меньшинства права на представительство в парламенте прямо указывают на изменение стратегии от «культурной автономии» к «НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ» , то есть того «УГОРСКОГО ЗАКАРПАТЬЯ», что одно время требовала печально известная (по оценкам экспертов ксенофобская и антисемитская) партия ЙОББИК.

Совершенно очевидно, что по вчерашнему приезду Орбана с его заботой о «мире для Украины» и «конгениальном ходе» нашей власти привлечь к переговорам известного специалиста по венгерской политике Сергея Реброва, торчат уши того же плана МИРНОГО УВЛЕЧЕНИЯ нашего ЗАКАРПТ.

Специально для вице-премьера Стефанишиной и всех сторонников проекта вхождения Украины в Европейский Союз через образование УГОРСКОГО ЗАКАРПАТЬЯ замечу:

- во времена табачника-медведчука уже разыгрывался подобный сценарий о движении Украины в ЕС ВМЕСТЕ с россией;





- статья 2 Конституции определяет Украину «УНИТАРНЫМ ГОСУДАРСТВОМ. Поэтому, чтобы узаконить «Венгерскую автономию», необходимо внести изменения в Основной Закон;

- статья 10 Конституции определяет, что в Украине есть только государственный язык и язык национальных меньшинств. Так что введение региональных языков неконституционное - доказано решение Конституционного суда относительно так называемого языкового закона Кивалова.

- Конституция и действующее законодательство не предусматривает избирательных привилегий по этническому признаку, в частности, смотри 24, 70, 76 и другие статьи.

И самое главное:

должны знать и не забывать, что на пути к желаемому членству в Европейском Союзе мы не должны потерять нашу НЕЗАВИСИМУЮ и СУВЕРЕННУЮ УКРАИНУ.

