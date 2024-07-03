Борьба Венгрии за наше Закарпатье тема не нова. Но сейчас она приобрела самый острый и опасный характер. Потому что если раньше о «исконных венгерских землях» Закарпатья говорили только правые радикалы, то сейчас это озвучивают власти Венгрии.
Печальнее всего, чтобы не сказать самое трагическое, это толерантно говоря НЕАДЕКВАТНАЯ оценка 11 требований Орбана чиновниками и властными экспертами Украины.
К примеру, читаем, как радуется наша наивная экспертная среда, потому что власть Венгрия в пункте 10 «отказывается от требований культурной автономии». Однако правда заключается в том, что анализ ВСЕХ требований, особенно пункта 11 о приостановлении действия ряда законов Украины на территории Закарпатья и обеспечении венгерского меньшинства права на представительство в парламенте прямо указывают на изменение стратегии от «культурной автономии» к «НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ» , то есть того «УГОРСКОГО ЗАКАРПАТЬЯ», что одно время требовала печально известная (по оценкам экспертов ксенофобская и антисемитская) партия ЙОББИК.
Совершенно очевидно, что по вчерашнему приезду Орбана с его заботой о «мире для Украины» и «конгениальном ходе» нашей власти привлечь к переговорам известного специалиста по венгерской политике Сергея Реброва, торчат уши того же плана МИРНОГО УВЛЕЧЕНИЯ нашего ЗАКАРПТ.
Специально для вице-премьера Стефанишиной и всех сторонников проекта вхождения Украины в Европейский Союз через образование УГОРСКОГО ЗАКАРПАТЬЯ замечу:
- во времена табачника-медведчука уже разыгрывался подобный сценарий о движении Украины в ЕС ВМЕСТЕ с россией;
- статья 2 Конституции определяет Украину «УНИТАРНЫМ ГОСУДАРСТВОМ. Поэтому, чтобы узаконить «Венгерскую автономию», необходимо внести изменения в Основной Закон;
- статья 10 Конституции определяет, что в Украине есть только государственный язык и язык национальных меньшинств. Так что введение региональных языков неконституционное - доказано решение Конституционного суда относительно так называемого языкового закона Кивалова.
- Конституция и действующее законодательство не предусматривает избирательных привилегий по этническому признаку, в частности, смотри 24, 70, 76 и другие статьи.
И самое главное:
должны знать и не забывать, что на пути к желаемому членству в Европейском Союзе мы не должны потерять нашу НЕЗАВИСИМУЮ и СУВЕРЕННУЮ УКРАИНУ.