«Мы не впервые помогаем военным из этого подразделения – раньше уже передали им беспилотник для выполнения боевых задач. Все мы следим за новостями и знаем, что харьковское направление, несмотря на то, что наступление врага удалось сдержать, все еще остается одним из самых горячих на карте боевых действий. Мы восхищаемся мужеством военных, которые чрезвычайными усилиями и очень большой ценой не дали враждебным силам продвинуться в сторону Харькова, героически отражали атаки на приграничные населенные пункты области и делали все возможное, чтобы удержать территории и выбить врага из временно захваченных городов. Пока на фронте продолжается столь тяжелая борьба – в тылу должна круглосуточно продолжаться работа по обеспечению защитников необходимыми средствами», – рассказал председатель наблюдательного совета фонда «Надежда», народный депутат Валерий Дубиль.





Напомним, что Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» ведет системную работу по обеспечению Сил обороны Украины. Фонд передает и доставляет на передовую беспилотники, автомобили, тепловизоры, системы РЭБ, сотни станций Starlink, рации, сотни генераторов и зарядных станций. Более 400 fpv-дронов и батарей в них передали Национальной полиции, Государственной пограничной службе Украины и Главному управлению разведки.