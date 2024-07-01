Команда фонда доставила медицинское оборудование и расходные материалы в больницы Петропавловки, Покровска, Краматорска, Дружковки, а также по дороге передали помощь медикам из Торецка.

«Вместе с командой фонда «Надежда» и партнерами мы посетили больницы, военные госпитали и месторасположения медицинских воинских частей. В частности, в Дружковку доставили электрохирупгический аппарат, медицинский отсос, аппарат для герметизации сосудов и другое медицинское оборудование. Это стало возможным благодаря нашим совместным усилиям с Андреем Здесенко, Денисом Парамоновым, Святославом Нечипоренко и EDG-group Валентином Петренко. Это очень важная помощь военному госпиталю, ведь медики здесь ежедневно проводят сложные операции, спасая жизнь раненых военных. И от того, насколько хорошо будет оснащен госпиталь, напрямую зависит и эффективность помощи, которую они смогут оказать. Особенно - в случаях, когда счет времени идет буквально на минуты», - рассказал Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации.





Кроме оборудования, волонтеры «Надежды» передали партию медицинских материалов от Натальи Некрасовой, ООО «Elvim» в лице Игоря Думана и ООО «Медидея» медицинской роте одной из воинских частей.

Медицинские грузы также были доставлены в больницы Покровская, Краматорская, а также передали медикам Торецкая. Эту помощь помогли собрать GEM в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation, Revival Foundation, Eltech Trust, Благотворительный фонд Дениса Парамонова.

