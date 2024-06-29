Туристы сначала пытались потушить огонь самостоятельно, но безуспешно, после чего вызвали спасателей и покинули место происшествия.

В минувшие выходные греческие СМИ сообщили, что группа туристов из Казахстана, запуская фейерверки с яхты у берега острова Гидра, случайно вызвала лесной пожар, который охватил площадь более 300 тысяч квадратных метров.

Согласно информации журналистов OCCRP, на яхте «Персефони I», с которой запускались фейерверки, возможно, находились председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова и казахстанский бизнесмен из списка Forbes Данияр Абулгазин, делится издание Курсив.

Представители Шаяхметовой и Абулгазина отказались комментировать инцидент.

На борту также были супруг и дочь Умут Шаяхметовой, супруга Данияра Абулгазина и еще несколько человек. На следующий день после инцидента самолет Данияра Абулгазина вылетел из Афин в Алматы.

Для тушения пожара были задействованы несколько пожарных расчетов и вертолет. Туристы сначала пытались потушить огонь самостоятельно, но безуспешно, после чего вызвали спасателей и покинули место происшествия.

Полиция задержала 13 человек в рамках расследования инцидента, все они оказались гражданами Пакистана, вероятно, членами команды судна. Мэрия Гидры не раскрывает личности отдыхавших на яхте, но отметила, что ведется подсчет ущерба и подготовка к судебным искам о его возмещении.

Отметим, Умут Шаяхметова возглавляет Halyk Bank с 2009 года. В 2023 году банк увеличил чистую прибыль на 21,8%, до 693,4 миллиарда тенге. Данияр Абулгазин занимает 21-е место в рейтинге Forbes Kazakhstan с состоянием в 380 миллионов долларов. Он владеет долями в сетях АЗС Qazaq Oil, SinoOil и Gas Energy, а также в других компаниях.

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