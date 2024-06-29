Россия может отказаться от Донбасса после потери Крыма. Если Украина сможет освободить Крым до 2025 года, ситуация существенно изменится. Утрата Крыма сделает для России Донбасс и сухопутный коридор неважным, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
«Последовательность освобождения территорий Украины, начиная с Крыма, является ключевой. Весь смысл вторжения России в Донбасс заключался в обеспечении сухопутного коридора в Крым, который является стратегически важной военной базой. Для полноценного функционирования Крыма России необходима вода, электроэнергия и сухопутный коридор» - делится эксперт.
Он добавил, сухопутный коридор обеспечивает связь между Ростовом и Джанкоем, и этот путь Россия защищала посредством контроля над Донбассом. Содержание этого коридора требует значительных ресурсов, и с потерей Крыма он станет обузой для России. По этой причине Россия может быстро отказаться от Донбасса после потери Крыма.
«В целом освобождение Крыма является приоритетом для Украины. В то же время политическое и геополитическое противостояние этому процессу будет очень сильным. Потеря Крыма станет крушением для российской экспансии и военной кампании в Украине. Однако для достижения этой цели требуется авиационная поддержка и дальнобойное оружие» - добавил эксперт.
Важно, чтобы Украина получила достаточное количество самолетов и вооружения для проведения авиационных операций. Если это произойдет, освобождение Крыма возможно даже в этом году.
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