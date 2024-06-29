Содержание этого коридора требует значительных ресурсов, и с потерей Крыма он станет обузой для России.

Россия может отказаться от Донбасса после потери Крыма. Если Украина сможет освободить Крым до 2025 года, ситуация существенно изменится. Утрата Крыма сделает для России Донбасс и сухопутный коридор неважным, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Последовательность освобождения территорий Украины, начиная с Крыма, является ключевой. Весь смысл вторжения России в Донбасс заключался в обеспечении сухопутного коридора в Крым, который является стратегически важной военной базой. Для полноценного функционирования Крыма России необходима вода, электроэнергия и сухопутный коридор» - делится эксперт.

Он добавил, сухопутный коридор обеспечивает связь между Ростовом и Джанкоем, и этот путь Россия защищала посредством контроля над Донбассом. Содержание этого коридора требует значительных ресурсов, и с потерей Крыма он станет обузой для России. По этой причине Россия может быстро отказаться от Донбасса после потери Крыма.

«В целом освобождение Крыма является приоритетом для Украины. В то же время политическое и геополитическое противостояние этому процессу будет очень сильным. Потеря Крыма станет крушением для российской экспансии и военной кампании в Украине. Однако для достижения этой цели требуется авиационная поддержка и дальнобойное оружие» - добавил эксперт.

Важно, чтобы Украина получила достаточное количество самолетов и вооружения для проведения авиационных операций. Если это произойдет, освобождение Крыма возможно даже в этом году.

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