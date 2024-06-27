Военный аналитик, политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отреагировал на скандальное интервью Алексея Арестовича российской блоггерке Ксении Собчак.

Об этом Александр Мусиенко рассказал в своем блоге в сети YouTube.





По словам Мусиенко, Алексей Арестович нет места в украинской политике. Мусиенко обратил внимание на то, как Арестович оправдывал "интересы России".



"Арестович сейчас раздает интервью, в которых оправдывает российские интересы, что "российские национальные интересы" необходимо учитывать, что Украина не права и виновата в грехах. Среди прочего он сказал, что где-то там в Киеве некоторые сидят на "Берчаговке", на самому убитом районе задрипанном Так вот, я сейчас нахожусь на Борщаговке, видите ли, на одной из улиц. Арестовича Мусиенко.

Также Мусиенко обратил внимание на то, что говорил Арестович Собчак о политических амбициях.



"Так вот, я хочу сказать, что Арестович уже давно потерял право говорить что-либо о любых районах Киева или Украины. Ему в свое время нужно говорить и вспоминать о районах в Москве, потому что именно туда ему самое место. Именно туда он дрейфует, именно в России он хочет сделать политическую карьеру. Так вот, пусть об Украине он уже промолчит", - добавил Мусиенко.