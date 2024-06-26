Идеолог Олесь Доний считает, что война будет продолжаться пока в России правит путин.



А так как Путин планирует быть у власти, пока он еще в трудоспособном возрасте, и все это время война будет продолжаться.



Так что, утверждает эксперт, нам как нации, как государству, нужно быть готовыми к тому, что путин будет жив еще в среднем 14 лет, и столько же будет продолжаться война.



"Лента борется в насмешках по Николаю Тищенко. Заметил, что в основном эти те же люди, которые отрицали мой тезис о необходимости выборов в Украине.

У большинства в головах нет причинно-следственного сочетания: нет выборов-всю войну Вами будут править Николая Тищенко. И Фамилии здесь не важны. Всю войну - еще 14 лет.



Ранее он отмечал, что отказ Украины от проведения выборов, несмотря на военное положение, по сути, делает народ авторитарной нацией.



«Демократия – это не победа вашего любимца, а ее процедура. И у нас сейчас трагедия Украины в том, что она теряет демократические процедуры, демократические институты. То есть мы становимся авторитарной, мировоззренческой авторитарной нацией. Мы даже не поднимаем вопроса необходимости вернуть демократию как нацию. В борьбе с Россией, к сожалению, мы набираемся от них худших черт – в этом есть опасность этой долговременной войны, что у нас становится все больше и больше таких же черт – это очень плохо», - отметил Доний.