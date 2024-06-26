Российская пропаганда использует скандалы и промахи украинской власти для ИПСО. Об этом заявил в интервью народный депутат VIII созыва, бывший заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук.

По его словам, российская дезинформация, или российское ИПСО, действует и в самой Украине, и на Западе.

«Наша власть, наше общество сплошь и рядом сами провоцируют ИПСО. Я вам приведу несколько примеров. Например, зачем ИПСО по мобилизации, если у нас ТЦК-шники-военкомы сами создают картинку для Кремля? Недавно во время какой-то пресс-конференции журналисты спросили у руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, видел ли он это видео и видел ли он среди них ИПСО, потому что говорили, что там на “Мосфильме” снимали. И он, надо отдать должное, честно сказал: “Нет, таких видео не было зафиксировано”. Или другое – буквально на позапрошлой неделе я обнародовал расследование о незаконном изъятии органов жизнедеятельности наших раненых воинов. Как известно, задержана группа врачей, черных трансплантологов, которой руководил Михаил Загрийчук, бывший заместитель министра здравоохранения Скалецкой, которых лоббировал на должности Михаил Радуцкий из “Слуги народа”», - подчеркнул он.

Мосийчук добавил, что на улицах городов Украины регулярно происходят избиения и жесткие задержания украинцев призывного возраста со стороны сотрудников ТЦК, что служит для Кремля идеальной картинкой для создания своих ИПСО.

«Зачем российские ИПСОшники, если у нас ТЦК-шники своими действиями переплюнут любого и ИПСОшника русского? Они делают вреда больше для Украины, чем половина российской пропаганды», - указал он.

Мосийчук отметил, что существует ряд примеров успешного применения Россией ИПСО в отношении Украины.

«В отношении Залужного очень успешное действенное российское ИПСО в контексте противостояния “Банковая – Залужный”. Но опять же, подоплеку под это Банковая дала. Опять же, сейчас ситуация с назначением Залужного послом в Британию так и не понятно - где ИПСО, где не ИПСО, потому что Залужный молчит, власть молчит», - добавил он.

Эксперт пояснил, что вокруг дальнейшей судьбы Залужного ходит много слухов, что, по сути, идет на руку России.

«Сейчас даже пишут, что Залужного не отпускает Банковая. Может, это правда, может, нет. Вы людям скажите причины, не давайте подоплеку. Вы создаете почву, на которой прорастает российская пропаганда, российское ИПСО», - подчеркнул он.

Мосийчук акцентировал внимание на том, что власти своими ложными обещаниями также помогают российской пропаганде.

«Президент нам обещал: мы отправим ТЦК-шников на фронт, а на их место придут ребята, умеющие ценить жизнь, особенно те, кто потеряли конечности. И что? Никто никого никуда не отправил. Недавно что происходило? Эти все избиения, задержания, попытки задержаний в Одессе, а затем главного ТЦК-шника, который фигурирует на всех этих видео, задерживают на взятке 4 тысячи долларов. Оказывается, они паковали людей, везли к себе в военкомат и выпускали отсюда, когда принесут 3-4 тысячи, пока их не взяли с полицией. И где здесь ИПСО? Здесь сами создали ИПСО, которое и врага просить не надо», - подытожил он.