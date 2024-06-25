Ведическая астрологиня Инна Гнатюк сообщила, что в июле начнется период планеты, отвечающей за войну, за ВСУ и за боевые действия, а потому все обещанное оружие наконец-то будет в Украине.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Период Марса начинается со 2 по 19 июля. Марс как раз отвечает за силу воли, за войну, за оружие, за наших воинов, ВСУ. Это период нашей огромной силы. Это 2-19 июля. Сейчас скажу, что здесь будет происходить, какие события.

Действительно, середина лета очень мощная. Могу подтвердить, так что это переломный момент, и очень сильный, очень мощные будут эти месяцы.

Со 2 по 9 июля – это период нашей, ну, можно так сказать, максимальной силы, там еще август тоже будет столь достаточно сильный, до 15 августа. Здесь в чем будет сила? Как раз выходит по гороскопу Украины, что придет уже все обещанное оружие, здесь ожидается в этот период огромная помощь и поддержка от иностранных государств, от иностранных партнеров.

Здесь и внешнее, и то, что дойдет оружие, но что требуется от нас еще, от наших ребят? Поскольку Марс – это все-таки снова какое-то укрепление нашей армии, силы духа наших воинов благодаря подкреплению, благодаря мобилизации, здесь хочется напомнить, что сейчас не время расслабляться, прятаться за спинами тех ребят, настоящих воинов, которые защищают нашу страну от врага уже два года. Их физические, психологические ресурсы не безграничны, поэтому армия сейчас нуждается в подкреплении, чтобы сделать этот мощный рывок, пока есть благоприятные возможности.

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