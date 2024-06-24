Об этом говорится на сайте Ассоциации налогоплательщиков Украины.
20 июня Территориальное отделение подвело итоги, результаты следующие:
АО «ФАРМАК»;
ЧАО «КИЕВСТАР», состоящие на учете в Центральном офисе КПН;
ЧАО «НПО «КИЕВСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ»;
ГП «НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ»;
ООО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА», состоящих на учете в Главном управлении ГУ ГНС в городе Киеве.
Вообще Всеукраинский Рейтинг «Честные налогоплательщики - 2023» начали в 2011 году для того, чтобы стимулировать развитие справедливого бизнеса, создавать соответствующие условия, поощрять добросовестную уплату налогов и поднять рейтинг тех, кто соответствует этому рейтингу.
«Вы – наша гордость и опора для страны. Желаем всем нам счастья, благополучия и согласия, а Украине – Мира и как можно быстрее Победы», — подчеркнула модераторка мероприятия Леся Кашпур.
Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, почему не удается сбивать все российские ракеты.
Также Politeka писала о том, что Разумный рассказал, вышел ли Саммит мира таким, как планировался.