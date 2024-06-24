Территориальное отделение ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» составило рейтинг компаний, которые наиболее честно платили налоги в 2023 году и получили за это награды.

Об этом говорится на сайте Ассоциации налогоплательщиков Украины.

20 июня Территориальное отделение подвело итоги, результаты следующие:

АО «ФАРМАК»;

ЧАО «КИЕВСТАР», состоящие на учете в Центральном офисе КПН;

ЧАО «НПО «КИЕВСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ»;

ГП «НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ»;

ООО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА», состоящих на учете в Главном управлении ГУ ГНС в городе Киеве.

Вообще Всеукраинский Рейтинг «Честные налогоплательщики - 2023» начали в 2011 году для того, чтобы стимулировать развитие справедливого бизнеса, создавать соответствующие условия, поощрять добросовестную уплату налогов и поднять рейтинг тех, кто соответствует этому рейтингу.

«Вы – наша гордость и опора для страны. Желаем всем нам счастья, благополучия и согласия, а Украине – Мира и как можно быстрее Победы», — подчеркнула модераторка мероприятия Леся Кашпур.

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