21 июня, в Культурно-Художественном Центре НаУКМА, стартовал цикл подкастов "Укультурные разговоры", записанный с живой аудиторией. Основная тема подкаста – карьерные возможности для молодежи в сфере развития украинской культуры на мировой арене. Ведущие эксперты – Катя Тейлор и Надежда Тимчук – поделились своим опытом по перспективам менеджмента проектов в культурной сфере и отвечали на вопросы аудитории о влиянии технологического прогресса, социальных трендов и войны на культурный сектор.

Проект "Укультурные разговоры", меценатскую поддержку которому оказала украинская инвестиционная компания Dovgiy Family Office, был начат образовательной платформой "УКультура". Запись первого подкаста выйдет 5 июля Google Podcast, Apple Podcast и Spotify.

Лариса Довга, основатель платформы "УКультура", профессор культурологии НаУКМА и ученая, подчеркивает важность развития культурного менеджмента: “ Для меня важно создавать возможности для развития украинской культуры, а значит - дать соответствующее образование молодежи. Именно они смогут активнее знакомить Украину и мир с нашими культурными талантами .

Катя Тейлор, известная куратор и артменеджер, основательница агентства культурного развития и ГО Port of Culture добавляет: « Запрос на специалистов культурного менеджмента в Украине и мире, который хочет знать о нас больше, довольно большой. Развивать проекты в сфере культуры, организовывать выставки, доносить смыслы, воплощать собственные мечты и идеи — это профессия, которую может овладеть каждый желающий, независимо от предыдущего опыта или возраста, при самоотверженности, постоянном самообразовании и готовности инвестировать одновременно в знания из сферы культуры и сферы управления процессами и командами ».

Особого внимания заслуживает тема участия социально-ответственного бизнеса в сохранении материального и нематериального наследия. Оксана Гуляева, управляющая партнерка Dovgiy Family Office , отметила: “ Инвестиции в образование и культуру во время войны являются фундаментом мирного будущего. Это фронт, защищающий нашу ДНК, нашу идентичность, наше наследие. Это инвестиции в нынешние и будущие поколения. .

Зарегистрироваться на следующее событие можно на странице "Культура" в Facebook. Послушать подкасты здесь . Участие безвозмездно.

Зарегистрироваться на следующую запись подкаста "Культурные разговоры" можно на странице "Культура" в Facebook .

Ознакомиться с образовательной платформой "Культура", прослушать курс, прочитать научный труд или посмотреть познавательные лекции можно здесь: сайт . Регистрация и доступ также бесплатны.

Справка:

Образовательный проект УКультура был основан в 2023 году профессором культурологии НаАУКМА Ларисой Долгой и профессором НаУКМА всемирно известной историкой Натальей Яковенко. Сейчас уже опубликовано более 60 публикаций на разные темы об украинской культуре. В видеолекциях, интервью, статьях ведущие украинские и зарубежные археологи, экономисты, историки, культурологи, художники, критики и многие другие специалисты делятся знаниями и опытом, превращая информацию в свои смыслы. Кроме этого, на сайте работает библиотека, в которой представлены цифровые научные издания, посвященные украинской культуре разных периодов.