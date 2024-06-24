Страна-террорист вчера завершила в Казани так называемые альтернативные Олимпийские игры.

Напомню, что это 5 Спортивные игры стран БРИКС и первые задумывавшиеся российской пропагандой как альтернативные Олимпийские игры.Но ложь и фарс стали главными символами этой так называемой Олимпиады. Путинская пропаганда накануне Игр БРИКС заявила об участии в них более 90 стран и на открытии 12 июля в параде флагов было представлено 89 государств. На официальном сайте Игр по меньшей мере из 22 стран не было заявлено НИКАКОГО СПОРТСМЕНА. Более того, по данным журналистов интернет-издания «Медиазона», в списках размещенных спортсменов в общежитиях кампуса Казанского университета были зарегистрированы представители только 37 стран. Это учитывая непризнанные Южную Осетию и Республику Абхазию и Республику Сербскую, являющуюся составной частью Боснии и Герцоговины. В конце концов, приобщив иностранных студентов, обучающихся в России и псевдо-государстве, были названы 53 страны-участницы.

Что касается участников, то вместо объявленных 4751 спортсмена на официальном сайте были размещены карточки 2880 спортсменов.

Как видим, что есть ЛОЖЬ, а есть еще и российская ПРОПАГАНДА!





Интересно также, что реально сильных и конкурентных спортсменов собрали команды только трех стран: России, Белоруссии и Бразилии, а во многих видах спорта за 3 медали боролись ДВА или даже ОДИН спортсмен. Например, российский синхронист Александр Мальцев …ОДИН выступал в своем виде программы и «героически» завоевал золотую медаль Игр?! А литовский борец Андрюс Мажейка выиграл Игры БРИКС не присутствуя ни в одной схватке и вообще в Казани.

В итоге спортсмены России и Белоруссии на двоих выиграли соответственно 212 и 46 золотых медалей в «конкурентной» борьбе с дублерами и студентами из африканских и латиноамериканских стран. В общем медальном зачете встречается представители только 2 европейских стран - Болгарии и Сербии, которые получили соответственно 1 бронзовую и 2 (серебряную и брозовую) медали.





Поэтому суммируя можно лишь коротко сказать:

КАКАЯ СТРАНА такова и «ОЛИМПИАДА»!