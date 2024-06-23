На Монашеской горе в Каневе также состоялась церемония награждения ежегодным Международным отличием Фонда. Дипломы лауреатов премии за многолетнюю подвижническую деятельность на территории становления и развития Украинского государства, просветительскую деятельность в сфере сохранения национальной культуры, образования и истории получили:

- вокальный дуэт народных артисток Украины "ТЕЛЬНЮК: Сестры";

- общественный деятель и ученый, основатель Фонда Родная страна Николай ТОМЕНКО;

– заслуженный художник Украины Николай ЛИХОШВА.





Фонд Тараса Шевченко для школьников и студентов провел Шевченковский квест по знанию истории жизни и творчества выдающегося поэта, художника и пророка.

Как известно. Всеукраинский благотворительный культурно-научный фонд Т. Шевченко был создан в 1991 году при участии кровных родственников Тараса Шевченко.

Уже более 30 лет ученые, писатели и общественные деятели Фонда проводят целый ряд культурологических и просветительских мероприятий, издают «Шевченковский краеведческий альманах».

Во время войны Фондом в сотрудничестве с Союзом писателей Украины был начат конкурс патриотической поэзии для военных и волонтеров «Свою Украину любите».