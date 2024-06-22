В день летнего солнцестояния в атмосфере роскошной панорамы на вечерний Киев артист выступил с уникальной программой «Мелодии Земли». Это увлекательный неоклассический репертуар, вдохновленный чудесами мира природы. Пышные леса, бескрайние пустыни, бурные океаны, величественные горы – каждое музыкальное произведение воспевает жизненную силу Земли — во всей ее красоте.





«Концерт был благотворительным, вместе с женой Дарьей – певицей ODARA – мы собираем средства на бионический протез для воина Ивана Мусиенко. Еще с 2014 года Иван защищал границы Украины, а уже после начала полномасштабного вторжения, во время тяжелых боев на харьковском направлении, он потерял концовку и нуждается в дорогостоящем протезировании. Верю, что сила музыки, надежды и взаимоподдержки поможет нам собрать необходимую сумму и помочь нашему защитнику», – рассказал Евгений Хмара.



Атмосфера вечера была действительно увлекательной – киевляне и гости города собрались послушать невероятную игру на фортепиано и аккумулировать любовь, свет, добро и усилить веру в нашу победу.





«Мы с командой гордимся дружбой и сотрудничеством с Евгением Хмарой. Он является послом Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» и присоединяется ко всем нашим благотворительным проектам. Вместе мы совершаем поездки в прифронтовые госпитали в Донецкой области, собираем средства на дорогостоящее медицинское оборудование для передовой, помогаем бойцам ГУР, пограничникам и нашим славным ВСУ. Талант Евгения, его любовь к Украине, вера в победу и желание помощи являются движущей силой сотен благотворительных инициатив. Спасибо за партнерство и за возможность быть гостями незабываемого концерта "Мелодии Земли"», - рассказал председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы Валерий Дубиль.



