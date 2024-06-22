Александр Качура подтвердил, что присоединен к рекрутингу узников для войска.



Об этом у себя в Фейсбуке написал народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Качура. "Прочитал «разоблачительное» сообщение Главы общественного совета при Нацагентстве по вопросам госслужбы Алексея Буряченко, который в материале CNN зафиксировал мое присутствие в колонии во время рекрутинга заключенных. Я не хотел публичности в этом вопросе, но учитывая, что об этом начали писать, чтобы не было двучтений, должен подтвердить: да, я присоединен к рекрутингу заключенных в одно из самых боеспособных подразделений ВСУ – Третью штурмовую бригаду.