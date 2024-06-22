Астролог Влад Росс заявил, что Саммит мира не был какой-то бутафорией, это реальное начало мирного трека, а также звезды говорят об охлаждении событий на фронте.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Как Саммит мира повлияет на события, которые будут в июле? Чего нам ждать?

Самое главное, что я смеюсь над всеми этими политологами и так далее, которые изначально сказали, что он провальный 100%, это всего лишь какая-то бутафория какого-то Саммита мира. А вот по звездам как-то все наоборот, дорогие наши идеологи, наши политтехнологи и все остальные.

Дорогие друзья, Меркурий в знаке Близнецов всегда символизирует переговоры, Венера – символ мира, и Солнце – планета царей, сильных мира всего, и когда все они сходятся в Близнецах, а там еще к ним добавляется Юпитер, планета большого счастья, это говорит, что мы находимся в начале мирного трека. То есть это не говорит о том, что прямо все, мир, жвачка, все заключим. Просто мы вышли наконец-таки на коридорную прямую, свет в конце туннеля мира зажегся в Украине.

Это очень важно понимать, и действительно это последний год войны. В следующем году есть все шансы, если война совсем не закончится, то, по крайней мере, будет уже охлаждение конфликта и будет замораживание ситуации в конечном итоге по принципу, наверное, АТО. Помните, у нас на Донбассе шло, Луганск, Донецк, вот по такому принципу следующий год может быть заморожен. По крайней мере, звезды к этому прекрасно располагают.

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