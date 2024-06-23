Украине следует наладить тесные военные отношения с Южной Кореей и Японией, чтобы вытеснить Китай из своего политического и экономического пространства, считает эксперт.

Участие Украины в переговорах с Россией может иметь опасные последствия. Проблема не в самой встрече или формате переговоров, а в самом контакте с противником, о чем детальнее рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

«Такой контакт, будь он прямым или косвенным, рассматривается как капитуляция. Назвать это можно как угодно: справедливым миром или величайшим миром, но суть остается той же - это капитуляция, поскольку вражеские солдаты продолжают находиться на украинской земле. Все это попытки завернуть капитуляцию в различные обертки. Любые участники таких контактов будут вынуждены объясняться перед следователями контрразведки по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины» - заметил эксперт.

Недавний визит Владимира Путина к лидеру Северной Кореи вызвал заявление Южной Кореи о возможном пересмотре решения по непоставке оружия Украине. Представитель Южной Кореи отметил, что конкретные шаги будут озвучены позже, и реакция России будет интересной, также добавил Свитан.

Украине следует наладить тесные военные отношения с Южной Кореей и Японией, чтобы вытеснить Китай из своего политического и экономического пространства. Китай поддерживает Россию и Северную Корею, что делает его стратегическим противником. Сотрудничество с Южной Кореей может быть особенно полезным в военной сфере, считает эксперт.

Он также добавил, украинские дипломаты должны активизировать все механизмы, включая дипломатические и экономические, для укрепления связей с Южной Кореей. Существует множество людей, которые могут работать с Южной Кореей и Японией, чтобы наладить эти связи. Однако следует учитывать безопасность и закрытость некоторых аспектов сотрудничества, чтобы избежать возможных негативных последствий.

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