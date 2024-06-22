Прошедшие события показывают, что выгодно, чтобы везде бушевали войны. Тогда Америке и западным союзникам придётся расщеплять свои усилия, используя их в нескольких местах. Москва, без сомнения, знает, что в этом есть прямой интерес и прямая взаимосвязь с её положением. Об этом в интервью рассказал российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин.

«В период зависшей помощи Украине Москва давно не чувствовала себя так хорошо. События прошлого года в Израиле также связаны: если будет три конфликта или четыре, как к этому отнесётся Китай? Поездки Путина сейчас знаменательны тем, что за 25 лет ничего не делалось, а теперь Северная Корея побежала. В экономическом и других отношениях она не представляет интереса, кроме войны» - заключил эксперт.

Эксперт ответил, готовы ли они опустошать склады, учитывая, что вся промышленность Северной Кореи направлена на военное производство.

«Они производят снаряды и находятся в казарменном положении, что позволяет принуждать людей к работе. Вопрос цены играет здесь решающую роль. Если предложат хорошую цену, Северная Корея может предоставить ядерные технологии или новые виды ядерных боеприпасов. Их производство стоит остро, особенно ракеты, которые часто падают. Возможно, Москва могла бы помочь» - заметил также Фейгин.

Он предположил, оценивая все риски, Северная Корея, имея запасы, может быть воротами для военной помощи России из Китая или других мест.

Северная Корея может быть перевалочным пунктом для оружия и боеприпасов, возможно даже перемаркированных в Китае. В таких вопросах хорошая цена всегда может оправдать риск обширного предложения, даже в ущерб себе.

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