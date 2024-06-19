Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Венгрия сказала, что Украина не находится в приоритете работы совета Европейского Союза. И не просто Украина, а Украина, Молдова и Грузия. Что самое интересное, они очень хотят, чтобы Балканы вошли в Европейский Союз. Очень интересный политический маневр. То есть надавили на любимый мозоль, и начинается торг. Давай посмотрим, какая именно политика стоит за этим решением?

Венгрия своими действиями хочет, вероятнее всего, сосредоточить какие-то финансовые потоки на себе или не потерять финансовые потоки. То есть это буквально о бабле. Обзавестись теми единомышленниками, которые будут блокировать выход денег из ЕС на какие-то другие нужды, эти деньги сосредоточить внутри ЕС и тем самым себя подкреплять, потому что им же там начали урезать определенные моменты, потому что кто-то договорился. И вот мы имеем такую ​​историю.

Заявления, которые делает Венгрия в рамках Европейского Союза, достаточно иллюзорны. То есть у них нет такой независимости, такого давления, такого влияния, нет такого количества единомышленников, чтобы выступать серьезным большинством на каких-то европейских голосованиях.

Давление – да, блокировка – да, манипуляция – да, торги – да, но не большинство. А, следовательно, это такие лоб в лоб бодания, постоянное бодание.

Будем видеть эти качели, карусели, причем с обострением определенных отношений внутри ЕС и принятия решений и т.д. То есть теперь некоторые процессы будут происходить медленнее и через скандалы.

Как сообщала Politeka, Бюн заявила, что в отношениях россии с Китаем не все так гладко, как рассказывает кремль.

Также Politeka писала о том, что Ланг сделала расклад и заявила, что идут торги по поводу Крымского моста.





