В российском кремле и украинской «Евросолидарности» пользуются одинаковыми тезисами в части критики Украины в мире.

Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких. Он отмечает: заявления кремля и «темники» для спикеров партии Порошенко относительно Саммита мира в Швейцарии – одинаковые.

«Оценки Саммита мира, что у депутатов Порошенко, что у пропагандистов путина – одинаковые. Это можно было бы списать на случайность, если бы Порошенко раньше не ловили на подобных вещах», – пишет эксперт.

Гладких показал, по его мнению, «темник» для комментирования саммита мира представителями «Евросолидарности» и подчеркнул: документ почти дословно повторяет тексты пропагандиста путина Соловьева.

• «Темник «Евросолидарности»: Саммит мира – собственно мира нам не принесет. Три вопроса, вынесенные на его рассмотрение, не предполагают ни мира, ни даже перемирия, или остановки войны против Украины».

• Пост российского пропагандиста Соловьева: «Ничего всеобщего с миром «мирный саммит» не имел. Урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту», - отмечает Гладких.

Также, по словам эксперта, представители «Евросолидарности», как и российские пропагандисты, должны распространять тезисы о якобы нелегитимности Президента Украины и критиковать свое неучастие в Саммите.

• «Темник «Евросолидарности»: «На Банковой есть расчет, что Саммит мира» подтвердит легитимность Президента В.Зеленского и будет соответствовать его амбициям стать «мировым лидером».

• Пост российского пропагандиста Соловьева: "Затея утратившего легитимность Зеленского настроит мировое большинство против России обернулась пшиком", - пишет Гладких.

По мнению эксперта, и у Порошенко, и у путина одинаково заявляют, что «Саммит мира» провалился, потому что там не было представителей России и «Евросолидарности».

• «Темник «Евросолидарности»: «Результат Саммита мира был бы более впечатляющим, если бы власть отказалась от партийного эгоизма и привлекла к его подготовке все дипломатические силы, в том числе от «Европейской Солидарности».

• Пост российского пропагандиста Соловьева: «Все решения Саммита без России просто бессмысленны. Настоящая «формула мира» была предложена Президентом РФ Владимиром Путиным». Словом, без братьев-близнецов – Порошенко и путина Саммит "не настоящий"!», - отметил Гладких.

Эксперт напомнил, что это не первый случай, когда представители команды Порошенко и пропагандисты путина, выступая с заявлениями против Украины, звучат в унисон.

«Да, буквально за несколько дней до Саммита мира пресс-секретарь путина Песков и не пресс-секретарь путина Порошенко вышли с одинаковой критикой международной деятельности Украины. Логика подобных заявлений и у кремля, и у Порошенко, к сожалению, совпадает: чем хуже для Украины – тем лучше для кремля и Порошенко. Против последнего уже возбуждено уголовное производство по статье 111 УКУ «госизмена». Судя по действиям Порошенко, статью он отрабатывает на 100%», - резюмирует Гладких.

Как сообщалось ранее, Порошенко и Песков вышли с одинаковыми негативными оценками Конференции по восстановлению Украины в Берлине и Саммита мира в Швейцарии.