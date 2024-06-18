Заместитель генпрокурора Украины 2015-2016 годов Давид Сакварелидзе рассказал о своей роботе с Порошенко, о конфликтах и о том, есть ли политическое будущее у бывшего президента.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Тогда был очень популярный тренд – подхватить успех грузинской команды и как-то это продать на политический рынок, вот команда грузинских реформатов. В принципе, на этой почве произошел конфликт с Порошенко, потому что все шло хорошо изначально, он во многом поддерживал и так далее, но он в решающий момент все-таки занял не ту сторону, он все-таки переметнулся и занял сторону технократов, которые сопротивлялись тому, что мы хотели», - объясняет Давид Сакварелидзе.

Дальше, сообщает он, их общение прекратилось. К тому же, добавляет экс-заместитель генпрокурора, его даже хотели оставить без гражданства в аэропорте «Жуляны», то есть он бы вынужден был жить на нейтральной территории, но все обошлось, а дальше было 2 года судов с подозрениями.

Тем не менее, констатирует гость программы, человеческой обиды на Порошенко нет, пост заместителя генпрокурора изменил его жизнь в лучшую сторону, он познал Украину и украинство. А вот обида, утверждает он, на Порошенко есть за упущенные возможности, за то, что можно было сделать.

«После войны старый политический класс будет терять с каждым годом. И Петр Алексеевич будет терять, и Юлия Владимировна будет терять. Петр Алексеевич еще, может, в какой-то комбинации, с кем-то все-таки поговорить там… Ресурсы есть у него, и политический ресурс останется какой-то определенный», - рассуждает Давид Сакварелидзе.

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