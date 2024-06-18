Поэтому восстановление медицинской инфраструктуры должно быть в фокусе особого внимания – и государства, и международных организаций, и доноров, и волонтеров. Об этом рассказал Валерий Дубиль, народный депутат, руководитель Киевской городской организации ВО "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации.

Система здравоохранения находится под прицелом врага с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации. На сегодня полностью уничтожено более 200 медицинских учреждений, а более 1,5 тысячи повреждено. Обстрелы уничтожают машины скорой помощи, склады и оборудование, на оккупированных территориях больницы просто разграбляются. Но самое болезненное – это то, что гибнут наши медики», – отмечает нардеп от ВО «Батькивщина» Валерий Дубиль.



Согласно обнародованным данным Минздрава, на полное восстановление медицинской отрасли требуется как минимум 20 миллиардов долларов и эта сумма растет ежедневно.

«Сегодня восстановление медицинской инфраструктуры должно быть в фокусе особого внимания – и государства, и международных организаций, и доноров, и волонтеров. Радует, что решение этого вопроса не стоит на месте - более 800 потерпевших незначительные повреждения медучреждений уже восстановлено. Однако глобально – проблема остается и обостряется. Со своей стороны, как первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, постоянно общаюсь с международными организациями и донорами, чтобы привлекать целевую помощь именно на восстановление объектов здравоохранения и хочу поблагодарить их, что не остаются в стороне. Благодаря такой помощи, вместе с волонтерами, мы имеем возможность помогать больницам и врачам - заменять окна, ремонтировать помещения и обеспечивать здравоохранения новейшим медицинским оборудованием, которое ежедневно спасает жизнь наших защитников и мирных граждан. Объективно, у государства сегодня нет необходимого ресурса для полного решения этого вопроса, поэтому каждый, по мере своих возможностей, должен делать все, чтобы как можно быстрее восстанавливать разрушенную врагом медицинскую инфраструктуру и поддерживать врачей - это важно как для выживания нации, так и для противодействия врагу». , – резюмировал Валерий Дубиль.