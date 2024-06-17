К гуманитарной миссии присоединился первый заместитель председателя ВРУ по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета фонда Надежда Валерий Дубиль.





«В больнице Харьковщины и Днепропетровщины, более двух лет работающих в усиленном режиме, принимая как раненых военных, так и мирных граждан, мы привезли необходимую помощь. Это операционные наборы, хирургические инструменты, ортопедические принадлежности и специфические расходные медицинские материалы. Кроме доставки гуманитарных грузов, каждая такая поездка - это возможность пообщаться с коллективами медучреждений, узнать потребности, обсудить существующие пробелы в законодательстве и, конечно, поблагодарить врачей прифронтовых городов за ежедневное спасение жизней. С первых дней полномасштабного вторжения вместе с командой волонтеров мы работаем над обеспечением больниц, внедрением законодательных инициатив и поддержкой медицинских учреждений по всей Украине, уделяя особое внимание регионам, приближенным к зоне боевых действий. Привлекаем иностранных доноров, доставляем медицинские грузы, передаем критическое оборудование и стараемся закрыть первоочередные нужды. Реализуя нашу программу поддержки медучреждений, мы объединяем усилия всех неравнодушных, потому что только вместе выстоим и победим!» – отметил Валерий Дубиль.