Президент Украины, правительство начали обращать внимание на журналистские расследования, которые вызывают большой резонанс в обществе, на выводы межфракционного депутатского объединения «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины», заботящегося о наших гражданах. детей и требует от органов государственной власти и местного самоуправления обеспечить гражданскую защиту населения, внедрить системы оповещения.



Об этом пишет сайт Акценты.

Как уже писали по выводам ООН, ювенальных прокуроров война в Украине уже принесла более 600 детей убитыми и 1420 ранеными, а мирных граждан убитыми и ранеными более 25 000 и все эти трагедии произошли далеко от фронта на подконтрольных правительству Украины территориях, именно при отсутствии систем оповещение.

В нашей рубрике «Председатели ОВА саботируют внедрение национальной программы систем оповещения населения», в феврале мы рассказывали, что именно при отсутствии гражданской защиты населения в Запорожской области, Президент уволил председателя ОВА и назначил на его место Ивана Федорова.

После публикации «СМИ задали жизненно важный вопрос: обеспечит ли Артюх гражданскую защиту сумчан?». Президент обратил внимание на депутатские обращения межфракционного депутатского объединения «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины» относительно негативного состояния гражданской защиты населения, отсутствия систем оповещения. Ведь за период войны погибли и ранены 420 сумчан, в том числе детей.

В обозримом будущем руководителя ОВА Артюха В. М. уволят с должности, так как он не справился с возложенными на него обязанностями.

Мы внимательно следим, как органы государственной власти, местного самоуправления выполняют действующее законодательство в сфере гражданской защиты населения.