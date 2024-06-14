Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Во-первых, отмечает он, ситуация выглядит очень странно, мол, Углава, который лично инициировал это дело, вдруг ведет с фигурантом этого дела переписку в телеграме и сообщает ему информацию о состоянии уголовных дел НАБУ. По словам экс-заместителя генпрокурора, если уже и сливать информацию, то точно не по телефону, это можно сделать при личной встрече и через третьи лица.

«Если Гизо Углава хотел бы слить информацию приближенным, нашлись бы люди и нашлись бы методы слить эту информацию или вообще не зарегистрировать то уголовное дело, которое он лично зарегистрировал и вел», - утверждает Давид Сакварелидзе.

Как подчеркивает гость программы, Углава показал 9,5 лет безупречной работы в НАБУ, он строил эту структуру, он сделал ее одной из самых сильных, ничем не запачканных и эффективных. А сейчас, констатирует он, к Углаве возникают какие-то вопросы, кто-то хочет управлять процессами в НАБУ без какой-либо ответственности.

«Вот кто-то тебе не понравился – он сразу плохой, то есть разгоняется, ведется медиакампания. Я посмотрел двухчасовой передачу Бигуса, и в конце второго часа Бигус говорит, что вообще это не его переписка. Так если это не его переписка, зачем на него выливать такое количество грязи?», - заключает Давид Сакварелидзе.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, как результаты выборов в Европарламент отразятся на помощи Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему «Азову» нельзя было использовать американское оружие.