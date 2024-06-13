Такую помощь от фонда город получает с первых дней деоккупации.



«Херсон и Херсонщина находятся в фокусе особого внимания волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда. Начиная с первых дней освобождения города от окупантов, команда «Надежды» регулярно передает гуманитарные грузы больницам – это и новейшее медицинское оборудование, и критическая медицина, и расходные материалы, и лекарственные средства. После подрыва плотины Каховской ГЭС волонтеры «Надежды» были среди первых - снабжали жителей города питьевой водой, продуктовыми наборами, генераторами и лодками, одеждой, кормом для животных. Мы понимаем всю сложность ситуации для Херсона, подвергающегося регулярным обстрелам. На местные больницы приходится двойная нагрузка, ведь медики спасают и раненых обстрелами гражданских, и наших защитников из передовой, которых врачи принимают едва ли не первыми. Именно поэтому «Надежда» прилагает все усилия, чтобы обеспечить больницы Херсона всем необходимым, во многом подменяя в этом плане роль государства, усилий которого не хватает на все. Делаем все, чтобы помочь медикам спасать жизнь людей и приблизить нашу победу», - отметил Валерий Дубиль, первый заместитель председателя парламентского комитета по здоровью нации, который регулярно, в качестве волонтера, присоединяется к гуманитарным миссиям Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».