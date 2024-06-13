"Решение властей повысить тарифы на электроэнергию не поможет восстановлению нашей энергосистемы и не прекратит отключение света. Это коррупционное решение, и оно должно быть немедленно отменено!", – это подчеркнула Глава партии «Батькивщина» в своем видео на Youtube-канале, в котором заявила о недопустимости повышения тарифов, объяснила, почему они поднялись и предложила выход из ситуации.
Сообщает Знай.UA
По ее подсчетам, максимальная честная цена электроэнергии должна составлять 97 копеек за киловатт, а не 4 гривны 32 копейки, как сейчас после повышения.
"Никаких оснований для повышения тарифов на электроэнергию не существует, кроме желания еще и еще раз заработать на украинцах", - убеждена лидер "Батькивщины".
Об этом подробнее смотрите в видеоблоге Юлии Тимошенко по этой ссылке.