"Решение властей повысить тарифы на электроэнергию не поможет восстановлению нашей энергосистемы и не прекратит отключение света. Это коррупционное решение, и оно должно быть немедленно отменено!", – это подчеркнула Глава партии «Батькивщина» в своем видео на Youtube-канале, в котором заявила о недопустимости повышения тарифов, объяснила, почему они поднялись и предложила выход из ситуации.



Сообщает Знай.UA

«Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы появился свет, а не повышение тарифов на электроэнергию», – отметила Юлия Тимошенко.