Тарологиня Татьяна Гай рассказала, какая ситуация в Украине будет с самолетами и действительно ли Европа рассчитывает на долгую войну, а ни о каких уступках нашими территориями речь не идет.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сможет ли Украина иметь в летнее время преимущество в небе над врагом?

Прямо такая позитивная новость, что мы дождемся того, чего мы ожидали уже очень-очень давно, то, чего мы заслужили, и то, чего очень боялся враг. Если мы спрашивали о превосходстве в воздушном пространстве, вопрос был такой, то, вероятнее всего, о нем здесь, в этом раскладе, идет речь. И потому мой ответ однозначен, что подтверждает карта Дьявола, – да.

Франция пообещала дать нам самолеты Mirage в эти выходные, когда Зеленский был в Нормандии. Эти самолеты Mirage достаточно мощные, они могут стрелять не хуже F-16, потому что имеют силу переносить на своих крыльях очень мощные ракеты, такие как Storm Shadow, и не только их, а также и ракеты французского производства дальнобойные и авиабомбы. Если Франция нам говорит, что до конца года у нас будут такие ракеты и такие снаряды, говорится ли о том, что Европа рассматривает в долгосрочной перспективе военный конфликт, и о потере украинских территорий не может идти речь?

Однозначно да. Это уже видно, это уже не мечтательно, оно уже заземлено. То есть это не какие-то пустые разговоры. Карты таковы, что это просто то, чего не может произойти, совершенно не. Если еще раньше, зимой мы смотрели, что это так вилами по воде писано, потому что, возможно, не видели такой угрозы, то сейчас это уже очевидно, и потеря украинских территории просто невозможна.

Но здесь мы тоже понимаем, карта Суда, здесь не такая защита нас и помощь, давайте будем реалистами. Они защищают прежде всего себя. Ну, фактически и нам от этого тоже хорошо, потому что мы сами вряд ли тоже могли бы полностью справиться.

Что бы там ни говорили, но враг мощный даже в количестве своих людей, которые у них, как песок, могут идти, там у них не считается. У нас каждого погибшего солдата встречают на коленях, там их даже не считают. Но мы все понимаем, что количеством тоже можно брать.

Как сообщала Politeka, Сейраш объяснила, почему Украину пригласили на годовщину высадки союзников в Нормандии вместо рф.

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