Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с первым заместителем председателя Комитета ВР по здоровью нации Валерием Дубилем и партнерами передали помощь Государственной пограничной службе Украины во главе с Сергеем Дейнеко.

Мощные зарядные станции, батареи для fpv-дронов и витаминные комплексы – все это будет доставлено пограничникам, которые несут службу на самых горячих участках фронта, а также защищают границы.

