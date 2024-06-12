Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с первым заместителем председателя Комитета ВР по здоровью нации Валерием Дубилем и партнерами передали помощь Государственной пограничной службе Украины во главе с Сергеем Дейнеко.
Мощные зарядные станции, батареи для fpv-дронов и витаминные комплексы – все это будет доставлено пограничникам, которые несут службу на самых горячих участках фронта, а также защищают границы.
Эту гуманитарную миссию поддержали Ананий Стоянович, Святослав Нечипоренко и EDG GROUP, Андрей Савонов, Валентин Петренко, Аксения Крупенко и фонд Revival Foundation.
«Благодарю всех партнеров, друзей и меценатов, благодаря которым мы смогли усилить наших пограничников и собрать для них ценный груз. Отдельная благодарность – команде фонда «Надежда», вместе с которым мы уже не впервые помогаем Государственной пограничной службе Украины. Десятки старлинков, fpv-дроны, генераторы, медицинское оборудование для госпиталя, где лечатся пограничники, - помощь ГНСУ от нашей команды поступает регулярно, ведь мы понимаем сложность и важность их службы. Вместе поддерживаем наших героев-пограничников – вместе приближаем мир и победу Украины!» – рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.