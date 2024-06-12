Политолог Кость Бондаренко заявил, что в ситуации, когда третий год идет война и, соответственно, третий год тотального стресса, в тылу масло в огонь подливают скандалы с ТЦК.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Суды Линча над представителями ТЦК и представителями военно-врачебных комиссий неизбежны. Мы неизбежно пройдем через это. Так, как себя ведут представители этих двух сословий, это даже не профессия, это сословие на сегодня, понятное дело, вызывает крайне жесткую, крайне негативную реакцию у населения», - утверждает Кость Бондаренко.

Как он объясняет, в большинстве своем украинские граждане пребывают в состоянии определенного стресса, психоза даже. Они, подчеркивает эксперт, травмированы войной, перед этим они были травмированы коронавирусом, а сейчас – бесконечные переселения, потери, расставания, нервы, тревоги, сирены, ужасающие известия, что вот не сегодня-завтра начнется наступление со стороны Беларуси, или на Киев, или на Суммы и так далее.

«Это третий год уже пребывания в стрессе. Понятное дело, что все то, что когда-то казалось нерушимыми и где-то, наверное, воспринималось на уровне аксиомы, на сегодняшний день перевернулось с ног на голову. Очень многие процессы воспринимаются абсолютно по-другому, исторические моменты, традиции и прочее», - подчеркивает Кость Бондаренко.

И в этой ситуации, когда рушится мир, подчеркивает гость программы, тут еще скандалы с ТЦК, когда ты не понимаешь, почему и на фронте враги, и в тылу к тебе не очень хорошо относятся. Это состояние, констатирует он, когда посттравматический синдром не только у людей на передовой, а и у тех, кто остались в тылу.

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