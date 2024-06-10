Тарологиня Елена Бюн заявила, что россияне попытаются сорвать поставки самолетов Украине, но все их провокации в Европе обернутся против них же.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Скоро мы услышим о работе F-16?

Давайте так, F-16 или не F-16, потому что здесь это могут быть и другие самолеты. На эту тему не будем говорить, пока мы не увидели их работу. Но это так.

Насколько это эффективно будет отображаться на военных действиях, на поле боя в июне?

Тут тупик у них будет. Я сегодня сделала расклад на 10 дней, с 10 по 20 июня они активизируются на нескольких направлениях, то, что касается фронта в Украине. Но, по сути, видите – тупик у них. Результатов таких, каких им надо, они не получат.

Действительно ли Швеция в ближайшее время готова дать нам самолеты, которые могут поражать современными ракетами позиции наших врагов?

Ох, как они (ред. – россияне) этого боятся, как взбесившиеся клоуны, взбесившиеся дьяволы, их эта информация добивает. Сейчас они планируют какую-то мощную провокацию на территории Европы. То есть запугать. И если эта провокация получится, они действительно могут запугать, они могут запугать. То, что они будут противодействовать этому, это усугубит для них же ситуацию.

Мы получим что-то, по-любому мы получим самолеты. От кого и как? То есть одно дело – нам говорят, допустим, Швеция, что мы поставляем в Украину самолеты. А другая ситуация – когда они у нас есть и мы наносим удары. То есть такая неожиданность, откуда, они взялись и кто нам поставил – это уже другой вопрос. Но они у нас будут.

Как сообщала Politeka, Бюн рассказала, что россияне будут пытаться сделать все, чтобы как-то сорвать Саммит мира.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, будет ли летом тотальный блекаут.