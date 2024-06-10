"Украинская команда" передала 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев FPV-дроны.

Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"72-я бригада имени Черных Запорожцев уже почти два года перемалывает орков на донецком направлении. А до этого ее бойцы защищали столицу и освобождали Киевскую область, участвовали в освобождении правобережья Херсонщины", – заявил Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" поблагодарил тех, кто помогает собирать на дроны.

"Это то, что сейчас очень нужно на передовой. Такие дроны эффективно уничтожают вражескую технику и самих орков и берегут жизнь наших воинов. Спасибо всем, кто продолжает донатить на дроны и усиливает ВСУ. Вместе обязательно победим!" – подчеркнул Палатный.