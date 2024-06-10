Политолог Алексей Буряченко прокомментировал заявление путина о том, что Запад избавится от Зеленского в течении года, и рассказал, откуда он вообще взял такую информацию.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, путин снова наговорил резонансные заявления, но мы же слушаем его 3-часовые ролики не впервые и понимаем, что это все надо рассматривать наоборот. Как он утверждает, путин всегда врет, в его заявлениях никогда не было правды в каком-либо чистом виде, ему это не дает сделать ФСБшная натура, которая всегда пытается где-то чем-то и на чем-то играть.

«Вот в данном случае это ж выдавать желаемое за действительное. Мы прекрасно понимаем, что Зеленский ему неудобен, в принципе, можно сказать даже, что это аксиома, это абсолютно понятно. Это первый президент Украины, который просто откровенно послал к черту его», - подчеркивает Алексей Буряченко.

Попутно он вспоминает, сколько раньше у нас было агентуры, даже министр обороны с российским паспортом, и замглавы СБУ тоже был агентом, ГБР задержали, хорошо сработали, но ситуация никак не утешительная. Так что, констатирует эксперт, российская агентура за все эти годы, еще со времен Кучмы, зашла у нас и в бизнесе очень глубоко, и в политике.

«То, что сейчас выгребают наши спецслужбы, СБУ, ГУР, ГБР, эти авгиевы конюшни как на центральном, так и на региональном уровне, конечно, очень сильно бесит путина. И он прекрасно понимает, что в этом один человек виноват – верховный главнокомандующий во время войны Владимир Зеленский. Поэтому, конечно, все вот эти его больные, абсолютно больные фантазии. Он пытается дестабилизировать медийное поле», - объясняет Алексей Буряченко.

Как сообщала Politeka, Постернак заявил, что реального плана у Трампа в отношении Украины на данный момент нет.

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