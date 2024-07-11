Таролог сообщила, что считает сценарий участия Беларуси в войне против Украине вполне вероятным.

Об этом таролог и победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова заявила в своем ютюб-канале.

Она прогнозирует, что Беларусь может попытаться напасть на территорию Украину.

По ее словам, , что зимой 2024 возле границы с Украиной могут находиться войска Лукашенко.

Пасынкову попросили подписчики посмотреть по картам Таро, есть ли риск наступления Беларуси на Украину.

Астролог озвучила тревожное предсказание.

"Этой зимой мы увидим на границе белорусскую армию, готовую наступать. Это будет либо демонстрация силы, либо реальная угроза наступления. Все будет зависеть от нынешних договоренностей", — прогнозирует таролог Яна Пасынкова.

К слову, известная экстрасенс Ольга Стогнушенко считает, что война в Украине будет продолжаться чуть больше двух лет. Она прогнозирует, что война должна завершиться уже к 2025 году.

Специалист отмечает необходимость скорейшего выхода из состояния войны, утверждая, что третьей годовщины не будет.

Также она выражает надежду, что ее предсказания осуществятся, подчеркивая коллективное стремление к миру среди разумных людей.

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