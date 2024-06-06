То что мы сейчас наблюдаем с электрикой очевидно уже не связано с потерей генерации. На лицо потеря целостности энергосистемы с блекаутами и невозможностью восстановить целостность.



Об этом пишет у себя в телеграм-канале и.о. директора Института прикладных систем и технологий Даниил Монин.

Если такое происходит летом, то я понимаю что Европе придется готовится к приему ещё нескольких млн беженцев из Украины этой зимой или возможно ещё ранее.

Для меня очевидно что школы будут закрыты в Украине. Детские садики тоже. Там просто не будет детей. Ибо их первыми будут вывозить из Украины. Онлайн обучение невозможно по причине отсутствия электрики.

Я понимаю что 1 июня как я понял уничтожили очередные 1.2 ГВт генерирующих мощностей нашей энергетики (привет Наему и строительным распильщикам черепах)... Но все же реальность когда у меня вчера летом в солнечный день с большим объемом солнечных станций в Украине не было света 16 часов (и это Киев) формирует совсем другие ожидания чем те которые у меня рисовались в голове ещё в пятницу.

Просто у меня очень большой один простой вопрос: если сейчас электрики нет по 16 часов что будет зимой? 3-4 часа со светом за 24 часа?

Но это ведь не самая большая проблема. Меня больше беспокоит вопрос : а сколько у нас в принципе домов которые обеспечены теплом при отсутствии электрики дома?

Ведь не секрет что все новые дома не в состоянии подать тепло в квартиры если нет электрики. Кто-то вообще поднимает этот вопрос что если мы украинцы хотим не замёрзнуть в Украине то как это обеспечить ?

Более того у большинства домохозяйств уже просто нет ресурсов на выезд за границу на зимний сезон... А Власть только думает о том как бы лишить гражданства всех кто остался за границей и просит лишить пособий и средств у существованию... Хотя как по мне уже сейчас власти надо начинать разговаривать с Европейскими чиновниками сколько Украинцев и где они могут помочь разместить на зиму в Европе ...

Я вспоминаю свою командировку в Тбилиси зимой 1996 года когда тепла там в принципе не было, электрика подавалась с 8 до 10 утра и с 20 до 24 ночи .. в гостинице где мы жили было 10 градусов . Потому что там теплее зимы чем у нас. Но я там пробыл 3 недели... И мне приходилось принимать грузинское вино несколько раз в неделю чтобы согреваться...

У нас вроде газ есть но толк в газе если тепло невозможно поднять наверх?

Ну а что делать маленьким детям которые рискуют массово болеть от низкой температуры в квартирах или домах?

Вообщем у меня вопросов очень много ... Но пока я слышу только как украинцы обнаглели и что собираются повысить ещё тарифы на тепло которого как и электрики у многих не будет в принципе... Или будет по несколько часов в день ...