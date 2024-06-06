Об этом пишет Николай Томенко в своем блоге. Приводим слова автора без комментариев.

БЕДА, когда у власти КОРУПЦИОНЕРЫ и НЕВИГЛАСЫ, но ТРАГЕДИЯ, когда еще и ТЕЛЕПНЫЕ и РЕЗИДЕНТЫ.

Здесь один из печально известных МЕНЕДЖЕРОВ Зеленского Милованов обиделся на меня, что я привел его в пример ВРЕДНОЙ кадровой политики нынешней власти. Напомню, что в своей статье о зле от двойных граждан и резидентов других стран во власти я вспомнил и знаменитую цитату самого Милованова, где он с гордостью и пафосом написал:

«Я сказал, что был министром, но…ПЛАЧУ НАЛОГИ ЗДЕСЬ, имею ЗДЕСЬ ПЕНСИОННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ и т.д. То есть США с точки зрения их законов для меня являются домом».





Еще раз замечу, что считает вредительством и цинизмом ситуацию, когда ДОЛЖНОСТИ зарабатывают в Украине, а платят налоги и откладывают на пенсию в другой стране, где имеют статус резидента или гражданина. И при этом еще и учат простых украинцев, что так правильно, потому что в США зарплаты профессоров большие, а у нас зарплаты министров мизерные.

«Героическую государственно-творческую» деятельность Милованова описывать не буду, упомяну лишь о «профессиональной и патриотической» подготовке к ВОЙНЕ, которую он осуществил, как председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома».

СМЕШНО лишь то, что по какому-то чуду, этот ВИП-гастарбайтер решил, что я критикую его любую власть «из-за рубежа и на русском языке». Здесь даже комментировать НИЧЕГО. «Пожизненному профессору в США». как он себя называет, стоит только заглянуть в СМИ, интернет или социальные сети, чтобы понять МАРАЗМАТИЧНОСТЬ слов о моей «зарубежной русскоязычной деятельности»!

Так что могу только перефразировать знаменитое высказывание:

«БЕДА, когда у власти КОРУПЦИОНЕРЫ И НЕВИГЛАСЫ,

но ТРАГЕДИЯ, когда еще и ТЕЛЕПНЫЕ и РЕЗИДЕНТЫ»!

П.С. Здесь мне один работник МОН написал, что того знаменитого американского диплома доктора Милованова никто так в Министерстве и не увидел, как и не знает, в каком спецсовете он проходил нострификации.