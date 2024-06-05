Экстрасенс Дарина Фрейн заявила, что Буданов, как Маленький принц, видит корень проблем в устройстве Украины и хочет это исправить, а потом спокойно уйти в отставку.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Он хочет государственное устройство (ред. – трансформировать), там, где есть депутаты, есть фракции, есть президент, есть аппарат президента. Вот он хочет полностью все это поменять. Как будто бы ему пришло, какая должна быть структура власти, чтобы не было этого бардака. Это ж огромная линейка людей, принимающих решения на разных уровнях, решение зависло, и это может длиться годы.

То есть почему у нас все так медленно и грустно? Даже сейчас, в войну, многие процессы могли идти быстрее. И вот он как будто бы над этим работает.

Он хочет прямо поставит точку?

Сделать, что он хочет, и дальше ему это не интересно. Прикол в том, что все вот эти вот игры, все эти многоходовочки, ты либо от них питаешься, как Трамп, как путин, кто у нас еще из политиков есть такие, Байден тоже, ему прикольно, без этого нет личности. Буданову не прикольно, ему хочется сделать что-то, уйти в отставку, и все, и до свидания, и сделать так, чтобы о нем забыли.

Он видит победу, вот именно своим этим Маленьким принцем он смотрит на это все с высоты, с маленькой планетки, и говорит: «Ребята, вы тут суетитесь, а я все, что сделаю, а дальше передам кому-то». Передать ему главное, сделать и передать другим, это надежные руки, и тогда он уходит.

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