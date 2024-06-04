«Это стало возможным благодаря нашему тесному партнерству с коллегами из Германии – профессором Гайнрихом Беннером и фондом «Украина Помощь Брайтшайд имени святого Лаврентия». С первых дней полномасштабного вторжения они собирают и передают в Украину много гуманитарных грузов - это медицинское оборудование и материалы, и генераторы, и продукты питания. Часть этой помощи мы передаем в Черниговскую область - в военные подразделения, которые несут службу на пограничные, в местные больницы и социальные учреждения», - рассказала соучредительница БФ молодежной инициативы Марина Дубиль.

Она также подчеркнула, что Прилуцкая городская больница давно нуждалась в обновлении диагностического оборудования, и с сегодняшнего дня современный УЗИ аппарат Samsung будет работать в отделении акушерства, гинекологии и репродуктивного здоровья.

«Коллектив Прилуцкой городской больницы благодарит фонд «Украина Помощь Брайтшайд имени святого Лаврентия», профессор Беннер и фонд «Надежда» за современный УЗИ аппарат. Благодаря такой поддержке наши врачи смогут проводить еще более качественную диагностику, а значит, оказывать еще более качественную медицинскую помощь нашим пациентам. Также благодарим народного депутата Валерия Дубиля, который поспособствовал тому, чтобы именно наше медучреждение получило это оборудование - это уже не первая помощь нашей больнице от Валерия Александровича, за что мы безгранично благодарны!» – рассказала главный врач Прилуцкой центральной городской больницы Яна Погорелая.

«Мы знаем о нуждах прилукских больниц и уже много лет делаем все возможное, чтобы их обеспечить. Кроме того, вместе с командой фонда «Надежда» мы передаем критическое оборудование в медицинские институты, больницы в разных регионах Украины и прифронтовые госпитали, где лечатся раненые военные. В целом с первых дней полномасштабного вторжения мы передали оборудование и медицинские грузы на сумму более 200 миллионов гривен», - рассказал нардеп Валерий Дубиль.

Он поблагодарил всех партнеров, меценатов и волонтеров, которые помогают реализовывать программу обеспечения украинских больниц - только с начала этого года помощь получили уже более 300 медучреждений по всей Украине, в том числе и на Черниговщине.