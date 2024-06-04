Один из крупнейших мобильных операторов Украины, Киевстар, обратился к своим абонентам с важным сообщением, в котором рассказал, что запрещен во время отключения света. Данную информацию мобильный оператор обнародовал на своем сайте в социальной сети. Об этом пишет сайт Стена. Так вот, в опубликованном тексте речь идет о следующем: "Для нас очень важно, чтобы вы были на связи с родными. Даже когда нет света. Именно поэтому мы активно готовились к возможным отключениям.

Однако если они будут длительными и масштабными, нам нужно будет устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием.