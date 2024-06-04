Один из крупнейших мобильных операторов Украины, Киевстар, обратился к своим абонентам с важным сообщением, в котором рассказал, что запрещен во время отключения света. Данную информацию мобильный оператор обнародовал на своем сайте в социальной сети.
Об этом пишет сайт Стена.
Так вот, в опубликованном тексте речь идет о следующем:
"Для нас очень важно, чтобы вы были на связи с родными. Даже когда нет света. Именно поэтому мы активно готовились к возможным отключениям.
Однако если они будут длительными и масштабными, нам нужно будет устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием.
Чтобы этого избежать, мы призываем вас пользоваться услугами связи во время блекаутов и беречь сеть. Как именно? Сделали небольшую инструкцию. Храните, чтобы не потерять!» – с таким сообщением обратились к своим абонентам в Киевстар.
Как пользоваться услугами связи во время блэкаутов, чтобы сохранить сеть?
Что можно:
- Звонить, писать SMS и сообщения в мессенджерах.
- Загружать фильмы и сериалы на Киевстар ТВ.
- Использовать услугу "Национальный роуминг".
Что запрещено:
- Делать видеозвонки.
- Загружать "тяжелые" файлы.
- Смотреть видео через мобильный Интернет.